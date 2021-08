22.08.2021 10:55 Bad Schönborn 32-Jähriger ertrinkt in Baggersee bei Bad Schönborn

Ein Mann ist am Samstag im Langenbrückener See im Landkreis Karlsruhe ertrunken. Seine Frau habe den 32-Jährigen als vermisst gemeldet, nachdem sie sich Sorgen gemacht hatte, berichtete die Polizei am Sonntag.