vor 6 Stunden Verena Müller-Witt Karlsruhe 3 einfache Tipps: So kann ich den Baum vor meiner Haustür retten

Braunes Laub, die Blätter rascheln im Wind, die Bäume werden kahl. Was zunächst nach Herbst klingt, zeigt sich in Schlossgarten, Innenstadt und Co. bereits in den frühen Sommermonaten. Es ist das Endergebnis eines viel zu trockenen Jahres, dem dritten in Folge. Doch was kann der Bürger im Alltag tun, um beim Erhalt der Bäume mitzuhelfen? ka-news.de hat drei hilfreiche Tipps zusammengestellt.