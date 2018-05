vor 56 Minuten Julia Wessinger Karlsruhe 3.500 Kilometer Roadtrip für den guten Zweck: Drei Karlsruher treten bei "Knights of the Island" an

Von Samstag, 12., bis Montag, 21. Mai, wird durch England, Wales und Schottland der "Knights of the Island" - ein 3.500 Kilometer langer Charity-Roadtrip - veranstaltet. Auch die badischen Farben werden vor Ort vertreten sein. Der Grund: Drei Karlsruher machen sich auf den Weg in das Vereinigte Königreich.