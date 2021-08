vor 5 Stunden Karlsruhe 26-jährige Autofahrerin überschlägt sich auf Parkplatz nach Kollision mit Stein

In der Nacht zu Freitag hat sich eine 26-jährige Autofahrerin nach einer Kollision mit einem Stein auf einem Parkplatz überschlagen. Die beiden Insassen des Fahrzeugs erlitten dabei leichte Verletzungen. Der Vorfall ereignete sich in der Neureuter Straße in Karlsruhe.