vor 6 Stunden Karlsruhe 23 Kilometer Stau nach Unfall auf der A8 Lastwagen kommt von der Fahrbahn ab und verteilt Diesel

Am Donnerstag ging es nur schleppend voran auf der A8 in Richtung Karlsruhe. An einem Lastwagen wurde der Tank aufgerissen, was zu einer einen Kilometer langen Verunreinigung führt. Der Verkehr staute sich weit zurück.