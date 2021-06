vor 5 Stunden Karlsruhe 20-jährige Frau am Karlsruher Hauptbahnhof von Mann sexuell belästigt

Am Samstagabend gegen 23:45 Uhr wurde eine 20-jährige Reisende am Karlsruher Hauptbahnhof durch einen 59-Jährigen sexuell belästigt. Dieser fasste der jungen Frau zunächst in den Schritt und berührte Sie anschließend an der Brust. Die 20-Jährige wies diese Handlung umgehend zurück. Der Täter ließ jedoch erst von ihr ab, als Sie zusammen mit ihrer Begleiterin die Wache der Bundespolizei aufsuchte.