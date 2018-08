Am Wochenende feierte die Karlsruher Museumsnacht (Kamuna) Jubiläum: Zum zwanzigsten Mal stand die Innenstadt am Samstag ganz im Zeichen von Kunst und Kultur. Trotz rückläufiger Besucherzahlen zieht Gesamtkoordinatorin Eva Lichtenberger positive Bilanz.

Rund 280 Einzelveranstaltungen in 16 Museen und Kulturinstitutionen sowie vier Gastinstitutionen lockten am Samstag wieder viele Besucher zur Kamuna - aufgrund der Hitze allerdings etwa 20 Prozent weniger als erhofft. "Durch die extremen Temperaturen war es erwartungsgemäß in den Museen ruhiger als in den letzten Jahren", sagt Eva Lichtenberger in einer Pressemeldung.

Dennoch seien die Veranstalter insbesondere mit der großen Resonanz auf die vielen angebotenen Einzelveranstaltungen während der Kamuna ausgesprochen zufrieden, so Lichtenberger weiter. "So gut wie alle Führungen, Konzerte, Lesungen und andere Einzelveranstaltungen in den Häusern waren voll besetzt".

Besonders gut besucht seien in diesem Jahr Kunstausstellungen und das Naturkundemuseum gewesen. "Natürlich hätten wir uns mehr Besucher gewünscht, aber umso mehr haben wir uns über die vielen Menschen gefreut, die den ganzen Abend lang die Museen genossen haben", resümiert die Gesamtkoordinatorin.