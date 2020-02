vor 1 Stunde Karlsruhe/Karlsdorf-Neuthard 20 Einsätze rund um Karlsruhe: Sturmtief sorgt für umgestürzte Bäume und Verkehrsbehinderungen

Offenbar ohne größere Schäden kam der Stadt- und Landkreis Karlsruhe bei dem Sturmtief in der Nacht zum Dienstag davon. Hauptsächlich umgestürzte Bäume, heruntergefallene Äste und verwehte Bauzäune beschäftigten die Feuerwehren und die Polizei in der Region in der Zeit zwischen 1 Uhr und 6.30 Uhr. Dabei mussten die Einsatzkräfte zu knapp 20 sturmbedingten Einsätzen ausrücken.