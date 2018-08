Mit der Geburt des kleinen Vincents erblickten 2.000 Babys in diesem Jahr in den ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe das Licht der Welt. Der Junge und seine Mutter sind gesund und munter.

Wie die ViDia Kliniken berichten, kam am vergangenen Wochenende im Diakonissenkrankenhaus Karlsruhe Rüppur der kleine Vincent zur Welt. Er das 2.000ste Baby, das in den ViDia Kliniken in diesem Jahr geboren wurde.

Die dreifache Mutter Christine Baumann und ihr Sohn seien wohlauf. Auch ihre ersten beiden Kinder habe sie im Diakonissenkrankenhaus zur Welt gebracht.

Pro Jahr kommen in den ViDia Kliniken mehr als 3.200 Kinder zur Welt. Dort gebe es ein umfassendes Angebot rund um die Geburtshilfe. Es reicht von der Vorbereitung über die Geburt bis hin zur Nachsorge, so die ViDia Kliniken abschließend.