vor 5 Stunden Stuttgart/Karlsruhe 19,5 Millionen Euro für intelligente Batterien: neues Forschungsprojekt soll in Karlsruhe ansiedeln

Die grün-schwarze Landesregierung will in Karlsruhe ein Batterieforschungsprojekt auf die Beine stellen. Das Kabinett gab dafür am Dienstag in Stuttgart grünes Licht. Ein Sprecher von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer bestätigte einen Bericht der "Heilbronner Stimme" und des "Mannheimer Morgen". Investiert werden sollen rund 19,5 Millionen Euro, davon sollen rund 14 Millionen Euro vom Bund kommen. Der Startschuss für das Projekt ist im ersten Quartal 2020 geplant.