vor 14 Minuten Karlsruhe 15 Streifenwagen: Person mit angeblicher Axt löst größeren Polizeieinsatz in Karlsruhe aus

Weil ein Zeuge der Polizei Karlsruhe einen Mann in der Nähe eines Kindergartens in der Kaiserslauterer Straße mit einer Axt gesehen haben will, kam es am Mittwoch gegen 9 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in der Nordweststadt.