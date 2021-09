vor 52 Minuten Karlsruhe 15-Jähriger bedroht Passanten im Karlsruher Schlossgarten mit Spielzeugwaffe

Ein 15-Jähriger soll am Dienstagabend, gegen 19.45 Uhr, zwei Park-Besucher im Schlossgarten mit einer Waffe bedroht haben. Als die verständigte Polizei den Jungen in der Zähringerstraße antreffen und kontrollieren konnte, führte er allerdings keine Waffe mit sich. Wie sich herausstellte handelte es sich bei der Waffe, die die Polizei später in der Nähe des Klimacamps ausfindig machen konnte, um eine sehr echt aussehende Spielzeugwaffe. Der 15-Jährige wurde in die Obhut seiner Mutter übergeben.