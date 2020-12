vor 36 Minuten Karlsruhe 12 Streifenwagen: Übler Scherz von Jugendlichen löst großen Polizeieinsatz aus

Ein übler Scherz eines 17-Jährigen und dessen gleichaltriger Freundin führte am Dienstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz in Karlsruhe. Eine Freundin der 17-Jährigen erhielt gegen 22.00 Uhr auf ihr Mobiltelefon ein Video übermittelt, das die 17-Jährige gefesselt und geknebelt zeigte. In der Annahme, dass sich ihre Freundin in einer Notsituation befand, verständigte sie die Polizei.