Schon seit Anfang April wird der 12-jährige Marvin Jamal Huwald aus Neukirchen-Vluyn aus der Nähe von Duisburg vermisst. Nun hat die Polizei Anhaltspunkte, dass sich der Schüler in Karlsruhe aufhält und bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei in NRW sucht seit Montag, 9. April, den 12-jährigen Schüler Marvin Jamal Huwald. Der Junge lebt in Neukirchen-Vluyn in einer Wohngruppe und ist Anfang April nicht dorthin zurückgekehrt. Trotz bisheriger Ermittlungen konnte der Junge nicht gefunden werden. Laut Polizeimeldung gibt es nun aber Hinweise darauf, dass der 12-Jährige in Karlsruhe sein könnte. Daher der Aufruf der Polizei: "Wer hat Kontakt zu dem 12-Jährigen und kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?"

Der Schüler ist laut Polizeibeschreibung etwa 1,60 Meter groß, hat eine schmächtige Statur und kurze, dunkelblonde Haare sowie braune Augen. Zuletzt trug er eine weiß-graue Jogginghose mit einem passenden Oberteil. Hinweise nimmt die Polizei Neukirchen-Vluyn unter der Nummer 02845-30920 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.