Karlsruhe 103 neue Studentenwohnungen in Karlsruhe: KIT eröffnet Schroff Kolleg

103 neue Studentenwohnungen in Karlsruhe: KIT eröffnet Schroff Kolleg

Ab sofort steht Studenten in Karlsruhe neuer Wohnraum zur Verfügung. Am vergangenen Montag eröffnete das Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) ein neues Studentenwohnheim mit 103 Wohneinheiten. Unterstützt wurde das Projekt durch die die Schroff-Stiftungen die eine Million Euro zur Verfügung stellte.

Das Schroff-Kolleg wurde nach eineinhalb Jahren Bauzeit am Montag, 4. April um 14 Uhr in der Hagsfelder Allee 25 eingeweiht. An der Veranstaltung nahmen unter anderem die Stifterin und Ehrensenatorin des KIT, Ingrid Schroff, der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup und der Präsident des KIT, Professor Holger Hanselka teil.

"Zu guten Studienbedingungen gehören sehr wesentlich auch bezahlbare und gute Unterkünfte für die Studierenden, daher freuen wir uns sehr, dass wir mit dem Schroff-Kolleg 103 zusätzliche Plätze anbieten können", so der Präsident des KIT, Professor Holger Hanselka.

Das neue Wohnheim befindet sich in unmittelbarer Nähe des KIT Campus Süd und bietet 103 möblierte Zimmer mit eigener Nasszelle, Gemeinschaftsküchen, Aufenthaltsräume sowie einen Balkon je Etage. Außerdem gibt es Wasch-/Trockenräume in jeder Flurwohngruppe sowie Lern- beziehungsweise Veranstaltungsräume mit Bar/Küche, eine Gartenterrasse mit Grillplatz, WLAN im gesamten Gebäude und 100 Fahrradstellplätze.