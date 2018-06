„Karlsruher Spendenradeln“: Rund 4.000 Euro gehen an soziale Einrichtungen

Im Rahmen des Mobilitätsfestes fand am 16. Juni auf dem Karlsruher Marktplatz die Spendenübergabe und Ehrung der Sponsoren der Aktion „Karlsruher Spendenradeln“ statt. Insgesamt kam eine Spendensumme von 3.920 Euro zusammen.

„Aufmerksamkeit für Unternehmen erzeugen und gleichzeitig Gutes bewirken“ – das war das Motto der Aktion. Seit April werben lokale Unternehmen auf Fahrrädern von ihren Mitarbeitern, sowie interessierten Privatpersonen und spenden die Hälfte des Werbebudgets an eine soziale Einrichtung in Karlsruhe.

Dieses Jahr nehmen fast 100 Radfahrer an der Aktion teil. Ziel sei es laut der offiziellen Pressemitteilung von Anfang an gewesen, die Spenden ausschließlich lokalen Einrichtungen, zum Beispiel der Beiertheimer Tafel, dem Sybelcentrum der Heimstiftung, dem Hospiz in Karlsruhe oder dem Verein Stelzenmännchen e.V. zukommen zu lassen.

„Es geht uns einerseits darum, Spenden zu generieren, andererseits, den Austausch zwischen Wirtschaft, sozialen Einrichtungen und Zivilgesellschaft zu fördern” sagt Projektleiterin Carolin Holat. „Darum war es uns sehr wichtig, alle Beteiligten im Rahmen eines großen Events zusammenzubringen.“

Die Initiative des sozialen Startups Meinfahrradspendet UG wurde beim Wettbewerb Startupbw des Landeswirtschaftsministeriums, sowie im Ideenwettbewerb Yooweedoo der Universität Kiel prämiert, gefördert durch den Stifterverband für die deutsche Wissenschaft.