vor 1 Stunde Thomas Riedel Karlsruhe Karlsruher Kardiologe Gonska: "Das Rettungssystem funktioniert ausgezeichnet"

Bei einem akuten Herzinfarkt ist der nächste Weg mit dem Rettungswagen und dem Notarzt in ein Krankenhaus. Im Optimalfall in eine Klinik mit angeschlossener Chest Pain Unit, kurz CPU mit Herzkatetherlabor. Der Patient wird hier optimal versorgt und im Anschluss auf der Intensivstation betreut und überwacht. ka-news war zu Besuch bei Professor Bernd Dieter Gonska im Vincentiuskrankenhaus und hat den Ablauf eines minimal-invasiven Eingriffs am Herzen verfolgt.