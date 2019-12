vor 1 Stunde Anya Barros Karlsruhe/Rhein Karlsruher Flaschenpost schwamm 200 Kilometer den Rhein entlang - und wurde gefunden!

Es gibt viele Möglichkeiten, heutzutage eine Nachricht zu verschicken, per Post, wer es etwas außergewöhnlich mag, nimmt eine Brieftaube oder schreibt ganz modern eine Mail. Eine weitere Option: die Flaschenpost. Eine davon wurde am Karlsruher Rheinhafen in den Strom geworfen - und nun gefunden.