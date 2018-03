Am Ostersonntag, den 1. April, trifft sich die pro europäische Bürgerbewegung "Pulse of Europe" zu ihrer Karlsruher Kundgebung wieder um 14 Uhr auf dem Platz der Grundrechte.

Erstmals soll es in diesem Jahr in Karlsruhe einen "Ostermarsch im Stile Pulse of Europe" geben. Das teilten die Veranstalter in einer Mitteilung an die Presse mit. An einem offenen Mikrofon sollen Teilnehmer ihre Gedanken zum Friedensprojekt EU äußern können.

"Auch bei unserer 26. Kundgebung werden uns die aktuellen EU-Themen nicht ausgehen", heißt es in der Pressemitteilung. So hätten sich nicht nur die Ereignisse nach der Wahl in Italien oder dem Giftgasanschlag in Großbritannien überschlagen. Auch die Verhaftung des ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten Pudgedemond werde wohl für ausreichend Diskussionsstoff sorgen, ist sich Michael Haug aus dem Organisationsteam von "Pulse of Europe" sicher.

