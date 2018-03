vor 1 Stunde Anya Barros Karlsruhe Karlsruher Bürgermeister Stapf: Rückzug bis Ende des Jahres?

Nachdem Ende September schon Michael Obert sein Amt aufgibt und in den Ruhestand geht, sieht es nun so aus, als müsste bis Jahresende erneut eine Bürgermeisterstelle ausgeschrieben werden. Klaus Stapf will sein Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgeben.