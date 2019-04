vor 18 Stunden Stuttgart/Karlsruhe Karlsruher Banken: Warnstreiks für Montag angekündigt

Im Tarifkonflikt der privaten und öffentlichen Banken in Deutschland sind am Freitag auch Beschäftigte im Südwesten in einen Warnstreik getreten. Die Gewerkschaft Verdi sprach von rund 800 Teilnehmern bei den Bausparkassen Schwäbisch Hall und Wüstenrot. "In Tarifverhandlungen haben die Banken nie Geld für ihre Beschäftigten übrig, Jahr für Jahr aber Milliarden Euro für Bonus-Zahlungen", kritisierte Landeschef Martin Gross laut einer Mitteilung. Für kommenden Montag rief die Gewerkschaft zu weiteren Warnstreiks bei Banken in Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe auf.