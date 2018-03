Karlsruhe will nicht zu den Stauhauptstädten zählen

Karlsruhe steht nach Überzeugung des für Bau zuständigen Bürgermeisters Michael Obert zu Unrecht im Ruf, zu den deutschen Stauhauptstädten zu gehören.

Es seien Baustellen und Unfälle auf den Autobahnen A5 (Freiburg - Frankfurt) und A8 (Karlsruhe -Stuttgart), die regelmäßig zu Behinderungen auch auf städtischen Strecken führten, sagte Obert bei der Vorstellung des Jahresbauprogramms am Dienstag in Karlsruhe.

Die zahlreichen Baumaßnahmen in der zweitgrößten Stadt Baden-Württembergs würden so gut wie möglich mit den Autobahnbaustellen koordiniert. So bleibe die wichtige Südtangente während der Sanierung der A5 zwischen Ettlingen und Rastatt baustellenfrei, ebenso während der Sanierung der Rheinbrücke. "Unsere Baustellenkoordination ist mittlerweile bundesweit bekannt und wird als Vorbild genommen", sagte Obert, räumte aber auch ein: "Wo gebaut wird, geht es nicht ohne Belästigungen."

Beim Großprojekt Kombilösung verlagern sich die Arbeiten an den Straßenbahntunneln zunehmend unter die Erde. 2018 wird unter anderem die große Kreuzung Durlacher Tor wieder hergerichtet. Beim Bau des Autotunnels unter der Kriegsstraße sind die Arbeiten in vollem Gange. Bis zum Abschluss des Projekts werden aber noch mehrere Jahre vergehen. Auf der Rheinbrücke zwischen Karlsruhe und dem rheinland-pfälzischen Wörth sollen die Sanierungsarbeiten voraussichtlich im August beginnen.