vor 6 Stunden Stuttgart/Karlsruhe Karlsruhe und Region: Wetterdienst warnt vor Sturm- und Orkanböen

Das neue Jahr zeigt sich in Baden-Württemberg gleich zu Beginn von seiner stürmischen Seite - der Winter lässt sich weiter nicht blicken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, soll es am Mittwoch landesweit sehr stürmisch werden.