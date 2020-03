vor 1 Stunde Karlsruhe Karlsruhe steht zusammen: Lokale Unternehmen ganz einfach in der Corona-Krise unterstützen

Karlsruhe steht zusammen - in Zeiten von Corona sind lokale Unternehmen in der Krise und auf die Unterstützung der Konsumenten von Ort angewiesen. Drei Initiativen wollen den Einzelhandel in Karlsruhe stärken.