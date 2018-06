vor 1 Stunde Genf Karlsruhe statt Kapstadt: Vollversammlung des Weltkirchenrats 2021 in der Fächerstadt

Mehr als 4000 Christen werden in drei Jahren in Karlsruhe zur Vollversammlung des Weltkirchenrats zusammenkommen. Das nur alle acht Jahre stattfindende Treffen wird erstmals in Deutschland abgehalten, wie der Zentralausschuss des Rates am Mittwoch in Genf beschloss. Karlsruhe setzte sich gegen eine Bewerbung aus Kapstadt durch.