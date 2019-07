Karlsruhe ruft den Klimanotstand aus: Fridays for Future-Kundgebung auf dem Marktplatz und Protest auf der Besuchertribüne

Der Gemeinderat hat mit einer relativ knappen Mehrheit entschieden: Karlsruhe ruft den Klimanotstand aus. 26 Stadträte stimmten dem Antrag der SPD und Grünen-Fraktion zu. Dem entgegen standen 21 "Nein"-Stimmen. Zeitgleich hielt die Schülerbewegung Fridays-For-Future auf dem Marktplatz eine Kundgebung ab. Während der Debatte im Gemeinderat saßen zahlreiche junge Menschen mit zugeklebten Mündern auf der Besuchertribüne im Rathaus.

Konstanz hat es vorgemacht - und als erste Stadt Deutschlands im Mai den Klimanotstand ausgerufen. Heute ist es womöglich auch in Karlsruhe so weit: Die Gemeinderäte entscheiden bei der letzten Sitzung des "alten" Gemeinderates am heutigen Dienstag darüber, ob die Fächerstadt diesen Schritt nun auch gehen wird.

Aus diesem Grund hat die Schülerbewegung Fridays-For-Future für 15 Uhr - also kurz bevor die Gemeinderäte im Rathaus über den Klimanotstand abstimmen werden - eine Kundgebung vor dem Rathaus angekündigt. Die Organisation "Extinction Rebellion" hat auf Facebook bekannt gegeben, Fridays-For-Future dabei zu unterstützen.

Was der Klimanotstand genau für Karlsruhe bedeuten wird, stellt sich erst heute heraus: Sowohl die Fraktion der Günen, als auch die der CDU, der SPD und Für Ka haben Ergänzungs- und Änderungsanträge gestellt. Das bedeutet: Welche Konsequenzen der Klimanotstand nach sich ziehen wird, hängt davon ab, wie sich die Gemeinderäte am heutigen Dienstag entscheiden werden.

Politischer Protest während der Gemeinderatssitzung

Noch während die Gemeinderäte unten im Bürgersaal des Rathauses über den Klimanotstand und seine Ausgestaltung diskutieren, betreten die Mitglieder der Organisation "Extinction Rebellion" die Besuchertibüne und nehmen mit zugeklebten Mündern dort Platz.

Mit einer knappen Mehrheit, mit 26 "Ja"- Stimmen gegen 21 "Nein"-Stimmen und einer Enthaltung hat der Gemeinderat für die Stadt Karlsruhe den Klimanotstand ausgerufen. Der Abstimmung ging eine rege Diskussion voraus. Bei Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses jubelten die Besucher von Fridays-For-Future auf der Tribüne über den Köpfen der Stadträte.

