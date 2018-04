Oberbürgermeister Frank Mentrup und die gesamte Karlsruher Stadtspitze waren am Mittwochmittag auf dem Kronenplatz unterwegs und sammelten dort Abfall und Dreck ein. Im Rahmen der "Dreck-weg-Wochen" soll auf das Müll-Problem aufmerksam gemacht und Bürger sensibilisiert werden.

Anlass für die gemeinsame Putzaktion der Stadtoberhäupter waren die "Dreck-weg-Wochen", die seit Mitte März in der Fächerstadt laufen. Auch am Staatstheater, am Friedrichsplatz und am Ludwigsplatz waren die Bürgermeister schon unterwegs und sammelten dort Müll ein. Am Mittwoch wurde der Kronenplatz von Zigarettenstummeln, Papiertüten, Dosen, Plastikkapseln und anderem Müll befreit.

Neben dem Oberbürgermeister, der aus den Fugen jede Menge Kippenstummel fischte, waren auch seine Amtskollegen Albert Käuflein, Klaus Stapf, Michael Obert, Martin Lenz und Gabriele Luczak-Schwarz bei strahlendem Sonnenschein - bewaffnet mit Greifzange und Müllsack - rund um den Narrenbrunnen im Einsatz.

"Im Groß und Ganzen gilt der Kronenplatz nicht als Schwerpunkt, was die Müllbelastung angeht", erklärt Umwelt-Bürgermeister Klaus Stapf. Dies liege aber auch daran, dass er als öffentlicher Platz täglich von Reinigungsteams sauber gehalten werde. Schlimmer sei es in Parks, Grünanlagen oder schwer zugänglichen Gebüschen, ergänzt sein Kollege Michael Obert.

Viele sind sich keines Fehlverhaltens bewusst

Der Innenstadtbereich wird unter der Woche zwischen 5 und 21 Uhr von städtischen Reinigungskräften sauber gehalten. Auch an den Wochenenden sind sie mit Kehrmaschinen im Einsatz. Hinzu kommt ein Bereitschaftsteam, das bei akut gemeldeten Müllentdeckungen zum Einsatz kommt. "Oft wird vergessen, dass es Menschen sind, die den Dreck anderer wegmachen müssen", so Stapf. Man könne nicht einfach 500 Leute mehr einstellen um den oft achtlos weggeworfenen Müll zu entsorgen.

Stapf berichtet von einigen seiner Erlebnisse mit Menschen, denen ihr Fehlverhalten offenbar gar nicht bewusst war. "Ich habe mal einen Herren gesehen, der eine Zigarettenschachtel aus seinem Auto geworfen hat. Ich meinte daraufhin zu ihm, dass er etwas verloren habe. Darauf sagte er: 'Nein, nein! Die brauche ich nicht mehr.'" Es sind solche Begegnungen, die bei Stapf für Unverständnis sorgen.

Rekordteilnehmerzahl bei den "Dreck-weg-Wochen"

Schon zum 12. Mal gibt es in diesem Jahr die Karlsruher "Dreck-weg-Wochen". Mit über 12.000 Teilnehmern hat die Karlsruher Sauberkeitskampagne einen neuen Rekord aufgestellt. Paten, Einzelpersonen, Kindergärten, Schulen, Vereine, Betriebe, soziale Einrichtungen sowie Ortsverwaltungen zeigen bei der Putzaktion Verantwortung und räumen freiwillig Müll von den Straßen, Plätzen und Grünflächen der Fächerstadt.

Durch die Eigeninitative sollen auch andere ermutigt werden, mitzumachen oder konsequenter auf ihre Abfallentsorgung in der Öffentlichkeit zu achten. Für OB Mentrup ist die hohe Teilnehmerzahl ein klares Zeichen, dass das Thema Sauberkeit in allen Ecken der Gesellschaft angekommen ist und zeitgleich auch ein Appell an die Gesellschaft, verantwortungsbewusster mit dem verursachten Müll umzugehen.