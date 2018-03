Am Freitag wurde vom Innenministerium die Kriminalstatistik des Jahres 2017 vorgestellt. Auch das Polizeipräsidium Karlsruhe zog Bilanz. Daraus geht hervor: Die Anzahl an Straftaten ist im Vergleich zum Vorjahr sowohl landesweit als auch in Karlsruhe gesunken und die Aufklärungsquote gleichzeitig gestiegen.

Nachdem das Polizeipräsidium Karlsruhe bereits im vergangenen Jahr einen Rücklauf (-1,3 Prozent) an Straftaten verzeichnen konnte, sank die Zahl im Jahr 2017 um weitere 9,3 Prozent. Damit liegt Karlsruhe noch besser als der landesweite Trend, wo der Rückgang bei 4,8 Prozent liegt.

In Baden-Württemberg ist die Kriminalitätsbelastung auf ein neues Rekordtief gesunken und damit so niedrig wie zuletzt 1990. Landesweit lag die Zahl der Straftaten 2017 bei 579.953, das entspricht knapp 30.000 weniger als im Vorjahr. Davon hat das Karlsruher Polizeipräsidium mit seinem Revier, in dem 87 Städte und Gemeinden liegen, 63.502 Straftaten festgestellt.

Zudem wurden nicht nur weniger Straftaten begangen, es wurden auch mehr aufgeklärt: Im Land liegt die Quote hier bei 62,4 Prozent. Die Zahl der Karlsruher Ordnungshüter liegt dabei nur knapp unter dem Landesschnitt bei 62 Prozent.

Trendwende bei der Eigentumskriminalität

Große Fortschritte konnte das Polizeipräsidium Karlsruhe bei der Bekämpfung von Diebstahldelikten und Wohnungseinbrüchen erzielen. Mit 21.332 Fällen haben Diebstahldelikte zwar den größten Anteil an der Gesamtkriminalität (33,6 Prozent) eingenommen, gleichzeitig konnte die Zahl im Vergleich zum Vorjahr aber deutlich gesenkt werden. Sie liegt damit auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren erreicht. Im Jahr 2016 waren es noch 26.561 Diebstahldelikte - ein Rückgang von über 5.200 Fällen (19,7 Prozent).

Damit liegt das Präsidium auch hier im landesweiten Trend, denn auch das Innenministerium konnte einen Rückgang bei der Eigentumskriminalität verzeichnen. In Baden-Württemberg sank die Zahl von 213.022 Delikten auf 187.899 (-11,8 Prozent). Damit liegt der Rückgang im Bereich Diebstahlkriminalität in Karlsruhe über dem landesweiten Schnitt. Diebstahlkriminalität macht aber auch landesweit weiterhin rund ein Drittel aller Straftaten im Land aus und bildet so einen Schwerpunkt der Polizeiarbeit.

Zahl der Wohnungseinbrüche weiter rückgängig

Auch bei Wohnungseinbrüchen war im vergangenen Jahr ein deutlicher Rückgang erkennbar - landesweit sank die Zahl der Einbrüche um 24 Prozent auf 8.437 Straftaten (2016: 11.095). Gleichzeitig konnte die Aufklärungsquote auf 21,7 Prozent gesteigert werden. Auch in Karlsruhe ist diese Trendwende erkennbar: Die Zahlen war auch im vergangen Jahr wieder deutlich rückgängig.

So lag die Zahl der Wohnungseinbrüche beim Polizeipräsidium Karlsruhe 2017 erstmals seit 2008 wieder im dreistelligen Bereich bei 974 Fällen (1.467 Fälle im Vorjahr). Seit 2015 ist die Zahl der Wohnungseinbrüche wieder kontinuierlich rückgängig, nachdem sie 2014 bei über 2.000 Fällen lag.

Insgesamt weniger Straftaten durch Asylbewerber - mehr Gewalt im öffentlichen Raum

Nach deutlichen Anstiegen in der Vergangenheit, gingen im Jahr 2017 auch die Straftaten durch tatverdächtige Asylbewerber landesweit um fünf Prozent auf 61.139 Delikte zurück. Schwerpunktmäßig handelte es sich dabei um Körperverletzungen, Ladendiebstähle und Leistungserschleichungen.

Rückgängig ist sowohl landesweit, als auch in Karlsruhe, die Zahl tatverdächtiger Zuwanderer: Gegenüber dem Vorjahr sank die Zahl im Raum des Polizeipräsidiums Karlsruhe von 4.112 Personen auf 3.578. Davon hatten 2.901 keine gültige Aufenthaltserlaubnis. Landesweit waren 24.288 Zuwanderer als Tatverdächtige erfasst. 20.144 von ihnen hatten keine Aufenthaltserlaubnis.

Zunehmend Sorgen bereitet den Behörden aber die Verlagerung der Straftaten in die Öffentlichkeit, was auch das Sicherheitsbefinden der übrigen Bevölkerung belaste. Insbesondere Rauschgiftdelikte und Körperverletzungen verlagerten sich im vergangenen Jahr auf die Straße, so das Innenministerium. Bei Körperverletzungen im öffentlichen Raum wurde ein deutlicher Anstieg bei den tatverdächtigen Zuwanderern (22,7 Prozent) festgestellt. Hier stieg die Zahl der Tatverdächtigen von 1.681 auf 2.062 Personen.