vor 1 Stunde Heike Schwitalla Anya Barros Karlsruhe Karlsruhe, deine Sirenen: Neues Alarm-System ist 2019 einsatzbereit

Die gute alte "Pilzsirene" wird langsam aber sicher aus dem Stadtbild verschwinden und durch neue Hochleistungssirenen ersetzt. Die alten Warnhelfer aus den 1960ern sind in die Jahre gekommen. Knapp eine Million Euro nimmt die Stadt dafür in die Hand um so die Bevölkerung im Ernstfall warnen zu können.