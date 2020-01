vor 8 Stunden Ingo Rothermund Karlsruhe KOD und Polizei mit Feuerwerksverbot zufrieden: Sind Silvesterböller in Karlsruhe auch in Zukunft tabu?

Das neue Jahr ist da und wurde in Karlsruhe fleißig mit Raketen und Böllern in Empfang genommen. Lediglich auf dem Karlsruher Schlossplatz, rund um die Eiszeit, durften keine Feuerwerkskörper abgeschossen werden - nicht alle hielten sich daran. Wie sieht also die Zukunft des Böllerverbots in Karlsruhe aus?