vor 24 Minuten Karlsruhe Jugendliche klauen Auto und machen Spritztour durch Karlsruhe - Schaden von 32.000 Euro

Drei Jugendliche haben am Wochenende einen Schaden von 32.000 Euro verursacht. Sie klauten am Freitagabend ein Auto der Marke Mercedes in Durlach und gingen bis zur ihrer Festnahme am Sonntag auf Spritztour durch Karlsruhe. Das Ergebnis: Zwei Auffahrunfälle, ein kaputtes Straßenschild und ein demolierter Stromkasten.