Ab Sonntag ticken die Uhren anders - mal wieder! Es ist eine Debatte, die mindestens zwei mal im Jahr auch in Karlsruhe diskutiert wird: Die Zeitumstellung! Für den Körper ist vor allem die Umstellung auf die Sommerzeit besonders strapazierend.

"Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät...". Am Wochenende ist das beliebte Lied aus der Kult-Serie "Der rosarote Panter" wieder Programm. Denn von Samstag auf Sonntag um 2 Uhr wird die Uhrzeit in vielen Ländern Europas von Winter- auf Sommerzeit umgestellt. Die Uhrzeiger wandern also eine Stunde nach vorne. Oder wie eine bekannte Eselsbrücke erklärt: Die Gartenmöbel werden wieder rausgestellt.

Umstellung auf Sommerzeit fällt schwerer

Doch gerade bei der Zeitumstellung im Frühjahr bekommen viele Menschen Probleme mit ihrem Biorhythmus. Denn dadurch, dass die Uhr bei der Sommerzeit, wenn auch nur um eine Stunde, nach vorne gedreht wird, geht dem Körper eine Stunde Schlaf "verloren". Zwar wird die Tageslichtphase weiter in den Tag hinein verschoben, was eine positive Auswirkung auf die Lebensqualität hat. Dennoch nehmen viele Menschen die Zeitumstellung im Herbst positiver wahr, da man quasi eine Stunde "geschenkt" bekommt.

Fest steht: Die verschobene Stunde bringt den den menschlichen Rhythmus förmlich aus dem Takt. Insbesondere an den Tagen nach der Zeitumstellung verfliegt die Zeit oft rasend schnell und viele werden der "geraubten" Stunde oft Tage lang hinterher laufen. Müdigkeit und Trägheit gehören dabei zu den häufigsten Folgen der Zeitumstellung. Das ist sozusagen wie ein kleiner Jetlag.

Allerdings sind die Menschen in der Anpassung an die Veränderung äußerst unterschiedlich veranlagt: Was manche Menschen innerhalb von wenigen Tagen wegstecken, kann bei empfindlicheren Menschen schon mal mehrere Wochen dauern. Verschiedene Studien kamen zu dem Ergebnis, wonach der durch die Zeitumstellung gestörte Schlaf-Wach-Rhythmus von Mensch und Tier sogar gesundheitliche Auswirkungen haben kann.

Gesundheitliche Auswirkungen erkennbar

Mediziner kritisieren immer wieder, dass sich bei sensiblen Körpern durch die Zeitumstellung gesundheitliche Risiken erhöhen. So kam eine US-Studie zu dem Ergebnis, wonach eine erhöhte Herzinfarktrate in den ersten drei Tagen nach der Zeitumstellung auftreten kann. Auch eine Studie der DAK-Gesundheitskasse zeigt einen Anstieg der Herzinfarkt-Diagnosen.

Untersuchungen der Universität in Melbourne (Australien) zeigten sogar einen Zusammenhang zwischen Zeitumstellung und Suizidrate. Auch die Zahl der Verkehrsunfälle steigt offenbar infolge der Zeitumstellung und den teilweise weitreichenden Folgen auf den Körper. Zwar zeigen nicht alle Studien derart deutliche Zusammenhänge. Doch unterm Strich scheint klar, dass die Anpassung an die Zeitverschiebung nicht ohne Auswirkungen auf das menschliche Wohlbefinden bleibt.

Die innere Uhr bestimmt eben, was unser Körper und unser Gehirn wann machen und wenn das durcheinander gebracht wird, können Probleme entstehen. Sobald es dunkel ist, wird der Botenstoff Melatonin vermehrt ausgeschüttet und wir werden müde. Ist der Anstieg des Hormons am Hochpunkt angelangt, befinden wir uns im Tiefschlaf. Am Morgen, wenn es hell wird, sinkt der Melatoninspiegel und der Körper wird wieder wach. Nach der Umstellung raten Mediziner daher, die ersten Tage nicht zu überstürzt anzugehen, so ist es etwas einfacher für den Körper mit der neuen Uhrzeit klar zukommen.

Nutzen der Zeitumstellung ist umstritten

Der Nutzen, der seit 1980 in Deutschland bestehenden Zeitumstellung, ist mittlerweile sehr umstritten. Das EU-Parlament sprach sich erst im Februar gegen die Sommerzeit aus und fordert in einem Antrag an die EU-Kommission, die Vor- und Nachteile der Zeitumstellung zu prüfen. Seit 1996 stellen die Menschen in allen EU-Ländern einheitlich ihre Uhren im März auf die Sommerzeit um.

Ursprünglich wurde die Zeitumstellung eingeführt, um Energie zu sparen, doch auch das scheint hinfällig: Zwar knipsen im Sommer weniger Menschen am Abend das Licht an, im Früh- und Spätjahr wird dafür morgens mehr geheizt. Allzu schnell wir die Abschaffung der Sommerzeit aber wohl nicht kommen, da zunächst das Für und Wider der Zeitumstellung durch die EU-Kommission geprüft wird. Laut einer DAK-Studie wünschen sich aber rund 70 Prozent der Deutschen, dass die Zeitumstellung wieder abgeschafft wird.