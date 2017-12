Die Aussicht ist traumhaft, der Andrang entsprechend groß - die Turmbergterrasse gehört zu den beliebtesten Adressen in Karlsruhe und der Region, um auf das neue Jahr anzustoßen und das Silvesterfeuerwerk von oben zu genießen. Für die reibungslose Feier gibt es einige Punkte zu beachten.

An Silvester führen nur zwei Weg auf den Durlacher Hausberg: Zu Fuß oder mit der Turmbergbahn. Die Autozufahrt über die Reichardt- und die Jean-Ritzert-Straße sind während dieser Zeit gesperrt. Die Stadt Karlsruhe empfiehlt, die Turmbergbahn zu nutzen. Sie fährt in der Silvesternacht von 22 bis 1 Uhr.

Von der Zufahrtssperre sind auch die Neßlerstraße beziehungsweise die Parkplätzen nach dem Schützenhaus betroffen, um Rettungskräften eine durchweg freie Anfahrt zu sichern. Es empfiehlt sich in jedem Fall, rechtzeitig zum Turmberg aufzubrechen. Der direkte Zugang zum Durlacher Hausberg ist zu Silvester begrenzt - wird es auf der Terrasse zu voll, kann der Zugang verwehrt bleiben. Mehr als 500 Personen sind grundsätzlich aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen. "Sollten mal einige Gäste den Festbereich vorzeitig verlassen, können andere nachrücken", erklärt die Stadt.

Weiterhin wird es Einlasskontrollen geben, das kündigt die Stadt in einer Pressemeldung an. Dies dient der Sicherheit der Feiernden und dazu, die Besucherströme zu lenken, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung weiter. "Auf der Turmbergterrasse ist die Hausordnung ausschlaggebend, die jeden Tag und nicht nur an Silvester greift", erklärt das Presseinformationsamt der Stadt Karlsruhe auf ka-news Nachfrage.

Oben und an den ab 22 Uhr gesperrten Straßenabschnitten ist ein Sicherheitsdienst im Einsatz. Nur Anlieger dürfen dort mit entsprechender Ausnahmegenehmigung zur Durchfahrt weiter verkehren. Weiter weißt die Stadt darauf hin, dass das Abbrennen von Böllern jeder Art verboten ist und bestenfalls gar nicht erst Böller dabei haben sollte. Absperrungen im sonstigen städtischen Gebiet, etwa auf Markt- oder Schlossplatz, sind von Seiten der Stadt nicht vorgesehen. Offizielle Feiern oder Feuerwerke finden nicht statt, so die Stadt.