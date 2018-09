Sie betrifft uns alle und doch kommen viele ins Schlingern, wenn es darum geht sie genau zu beschreiben. Die Rede ist von der Demokratie. Einige sehen sie derzeit besonders gefährdet. Auch deshalb soll am kommenden Samstag, 15. September, bei einer Mitmach-Aktion die Demokratie für jedermann erlebbar werden.

Unter dem Motto "Ja zur Demokratie" wollen die Veranstalter am Samstag, 15. September, zwischen 12 und 14 Uhr, vor dem Karlsruher Schloss Ballons steigen lassen. Daran sollen Postkarten geklebt werden, auf die jeder schreiben kann, was ihm zu Demokratie einfällt und was man sich davon erhofft.

"Eine kleine Aktion mit großen Worten", kündigen die Veranstalter Amnesty International in Kooperation mit dem Stadtjugendausschuss sowie dem Badischen Landesmuseum an. Als Gastredner werden Landtagsabgeordneter Alexander Salomon und Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup erwartet.