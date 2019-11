vor 45 Minuten Lena Kube Karlsruhe Ist "Containern" Diebstahl? Zwei verurteilte Studentinnen klagen vor dem Bundesverfassungsgericht (mit Video)

Zwei Studentinnen, die aus den Abfällen eines Münchner Supermarktes noch essbare Lebensmittel retten und dafür verurteilt werden. Das schlug so große Wellen, dass heute zahlreiche Menschen zusammenkamen, um vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eine Klage einzureichen. "Containern ist kein Diebstahl", so die Botschaft.