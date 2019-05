vor 3 Stunden Karlsruhe Internistischer Notfall: 70-Jähriger stirbt am Steuer auf der Südtangente

Für einen 70-jährigen Autofahrer kam am Mittwochmittag auf der Südtangente jede Hilfe zu spät. Der Mann war kurz nach 12 Uhr auf der Südtangente in Fahrrichtung Rheinland-Pfalz unterwegs, als er in Höhe der Ausfahrt zum Kühlen Krug zusammengesackt über seinem Lenkrad nach links in die Leitplanken geriet.