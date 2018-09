vor 3 Stunden Karlsruhe In der Karlsruher Oststadt: Bewaffneter mit Spiderman-Maske überfällt Tankstelle

Ein unbekannter Täter mit einer Spiderman-Maske hat eine Tankstelle in Karlsruhe ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, trat der maskierte Mann in der Nacht zum Donnerstag an den Nachtschalter der Tankstelle in der Haid-und-Neu-Straße heran, bedrohte die Mitarbeiterin mit einer Waffe und forderte Bargeld.