Durlach/Pforzheim In den Herbstferien rollt keine Bahn zwischen Durlach und Pforzheim: Pendler müssen auf Busse umsteigen

Für die Linie S5 ist in den Herbstferien am Durlacher Bahnhof Schluss - die S6 kommt aus der anderen Richtung am Pforzheimer Bahnhof zu stehen. Denn auf dem Abschnitt dazwischen werden die Weichen erneuert. Von Freitag, 25. Oktober, bis Montag, 4. November, müssen Pendler aus diesem Grund auf Busse umsteigen.