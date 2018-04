vor 1 Stunde Karlsruhe In Karlsruhe: Betrunkener schießt in Richtung spielender Kinder

Ein 60-Jähriger hat in Karlsruhe mit einer Druckluftpistole in Richtung von zwei spielenden Kindern geschossen. Getroffen habe der Mann die sieben und zehn Jahre alten Jungen am Donnerstagabend jedoch nicht, teilte die Polizei am Freitag mit.