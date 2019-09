vor 30 Minuten Karlsruhe Immer noch Lust auf Freibad? Karlsruher Sonnenbad hat bis zum 1. Advent geöffnet

Die Freibadsaison endet in Karlsruhe: Das Rheinstrandbad Rappenwört, das Turmbergbad und das Freibad Rüppurr sind seit Montag, 16. September, in der Winterpause. Ein Bad bleibt wie gewohnt bis zum 1. Advent geöffnet: Das Sonnenbad am Karlsruher Rheinhafen.