Immer mehr Unfälle mit Bahnen: Fehlt es in Karlsruhe an Fußgänger-Sicherheit?

Unfälle im Zusammenhang mit Bahnen sind auch in Karlsruhe längst keine Seltenheit mehr. Um dieser Problematik in einem ersten Schritt entgegenzuwirken, macht die FDP-Fraktion nun im Gemeinderat auf die Thematik aufmerksam. Unter anderem wird ein neues Sicherheitskonzept gefordert.

Das laufende Jahr ist noch nicht einmal drei Monate alt. Trotzdem musste die Karlsruher Polizei in der Fächerstadt bereits zwei tödliche Unfälle mit Straßenbahnen verzeichnen: Am 17. Januar kam es in Neureut zu einem Unfall, bei dem eine 17-Jährige laut Polizei durch ihr Handy ablenkt und in der Folge von einer Bahn erfasst wurde. Die Jugendliche starb zwei Tage nach dem Unfall.

Am 18. Januar wurde ein 23-Jähriger an der Haltestelle am Durlacher Tor von einer Bahn erfasst und lebensgefährlich verletzt, da er die einfahrende Tram wohl übersah. Auch er erlag rund eine Woche später seinen schweren Kopfverletzungen.

FDP will neues Sicherheitskonzept

Das kann so in Zukunft nicht weiter gehen, findet die Karlsruher FDP-Fraktion und stellt deshalb einen Antrag an die Stadtverwaltung. Denn: "Es ist uns wichtig, die Angelegenheit der Sicherheit für Bürger als gemeinsame Aufgabe des Gemeinderats und seiner Gremien zu verstehen", so die Freien Demokraten. "Wir sollten für die Sicherheit im öffentlichen Raum so viel wie uns möglich ist tun", heißt es im Antrag weiter.

Konkret fordert die Fraktion ein neues Sicherheitskonzept für Karlsruher Bahnübergänge. Außerdem sollen Gefahrenschwerpunkte erkannt und Warnsignale im Boden erläutert werden. Es soll sich also schnellstmöglich etwas ändern.

Unfälle passieren und keine Gefahrenschwerpunkte

Die Stadtverwaltung hat ihre Antworten bereits in einer entsprechenden Stellungnahme veröffentlicht. Darin wird vor allem eines deutlich: Von Seiten der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) werden vom beantragten überarbeiteten Sicherheitskonzept keine neuen Erkenntnisse erwartet. Insbesondere der tragische Unfall am Durlacher Tor zeige, dass sich trotz Sicherheitsmaßnahmen und den Ermittlungen, dass das Opfer weder durch Handy noch durch Kopfhörer abgelenkt war, "solche Ereignisse durch bauliche und technische Maßnahmen leider nicht vollständig verhindern lassen", so die Stadt.

Die Stadt argumentiert vor allem damit, dass die Anzahl der Unfälle zwischen Straßenbahnen und Fußgängern seit Jahren in der Größenordnung gleichbleibend sei - es zeichne sich sogar eine leicht sinkende Tendenz ab. Da in der Vergangenheit bei diesen wenigen Vorkommnissen keine Auffälligkeiten in Bezug auf die Örtlichkeiten aufkamen, können laut städtischer Stellungnahme in Karlsruhe keine besonderen Gefahrenschwerpunkte festgelegt werden.

Sehr hoher Sicherheitsstandard schon heute

"Vor einigen Jahren wurden alle Bahnübergänge beziehungsweise Überwege im Straßenbahnnetz der VBK einer Sicherheitsüberprüfung durch VBK, städtische Fachämter, Aufsichtsbehörde und Polizei unterzogen," heißt es in der Stellungnahme weiter. In diesem Zuge wurden beziehungsweise werden bereits Haltestelle bautechnisch angepasst. Es bestehe also schon heute an Bahnübergängen "ein sehr hoher Sicherheitsstandard, der auch im Vergleich mit anderen Städten mit Straßenbahnen als gut zu bewerten ist."

Auch an Fußgängerüberwegen sieht die Stadt keine Probleme: Dort kommen seit Jahren technisch gesicherte Wege mit Signalanlagen zum Einsatz. "In besonderen Fällen, wie zum Beispiel bei hohen Nutzerzahlen, höherer Geschwindigkeit der Bahnen oder entsprechender Einbindung in das umliegende Wegenetz" würden zudem in den letzten Jahren zunehmend Bauformen eingesetzt werden, "bei denen eine Signalisierung mit einer Führung durch Umlaufgeländer so verbunden wird, dass durch einen Versatz der Furten über Fahrbahn und Gleis ein versehentlicher 'Durchschuss' unter Missachtung der Signalanlage vermieden wird."

Guidelights zur Warnung der Menschen

Doch wird derzeit etwas zusätzliches für die Sicherheit getan? Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es lediglich an der Haltestelle Mühlburger Tor sogenannte "Guide-Lights" zur Warnung der Menschen bei der Einfahrt einer Bahn. Das erklärt die Stadt in ihrer Stellungnahme weiter. Derzeit sei das Ergebnis aus Sicht der VBK aber noch nicht hundertprozentig zufriedenstellend: "Während die eingebauten Leuchtstreifen, die bei Annäherung einer Bahn blinken, bei Dämmerung und Dunkelheit sehr kräftig leuchten und damit sicher eine gute Warnwirkung erzielen, sind sie bei Tageslicht nicht besonders auffällig", so die Stadt.

Insgesamt werde deshalb von einer flächendeckenden Einführung dieser Warnanlagen abgesehen. Weitere Gründe für diese Entscheidung sind zudem, dass diese nicht in die technische Überwachung in die Signalsteuerung eingebunden werden können - ein Ausfall der Einrichtung kann also nicht automatisch erkannt werden. Außerdem würde noch keine Zulassung der zuständigen Aufsichtsbehörden für Straßenbahnen vorliegen.

Der Gemeinderat tagt am heutigen Dienstag, 20. März, ab 15.30 Uhr im Karlsruher Rathaus. Unter anderem stehen Themen, wie eine Stellenausschreibung und die Kombilösung auf der Tagesordnung. ka-news wird live vor Ort sein und über die Entwicklungen berichten.

Mehr zum Thema:

Gefahr am Gleis: Wie können Karlsruher Haltestellen sicherer werden?

Unfall auch in Karlsruhe: Für "Smombies" wird Bahn zur Todesgefahr

Gefahr Bahnübergang: Polizei Karlsruhe kämpft gegen Autofahrer-Leichtsinn

Schrott vs. Reparatur: Das passiert mit Bahnen nach Unfällen