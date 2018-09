Der rote Doppeldecker-Bus hält zukünftig auch im Herzen der Fächerstadt: am Marktplatz. Damit soll die City Tour noch attraktiver gemacht werden.

Ab Freitag, 21. September, fährt der rote Doppeldecker noch näher ins Stadtzentrum. Künftig hält der Bus auch am Marktplatz, dem zentralsten Platz der Stadt, so die Karlsruhe Tourismus GmbH in einer Pressemeldung.

Direkt vor dem Polizeipräsidium, an der Karl-Friedrich-Straße, können die Fahrgäste aussteigen und landen direkt im Herzen der Stadt. "Damit machen wir unsere Sightseeing-tour durch Karlsruhe noch attraktiver", freut sich Klaus Hoffmann, Geschäftsführer der KTG.

Damit der Zeitplan der Stadtrundfahrt eingehalten wird, werden die Haltestellen Kongresszentrum und Talstation Turmberg in Durlach nicht mehr bedient. Die beiden Stationen wurden nur selten während der Stadtfahrt genutzt, so die KTG weiter.

Stationen zeigen Facetten Karlsruhes

Bei der Hop-on Hop-off Rundfahrt können die Fahrgäste an zahlreichen Haltestellen aussteigen, um die Facetten der Fächerstadt kennen zulernen, heißt es in der Pressemitteilung. Mit Hilfe eines Audioguides werden die Touristen über Hintergründe der Sehenswürdigkeiten informiert - und das auf verschiedenen Sprachen. So können auch Besucher aus aller Welt interessantes über Karlsruhe lernen.

Folgende Stationen werden auf der Rundfahrt durch die Fächerstadt angefahren:

Bahnhofsvorplatz Hauptbahnhof, Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe

ZKM / Städtische Galerie Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Städtische Galerie, Zentrum für Kunst und Medien (ZKM)

Ettlinger Tor / Badisches Staatstheater Badisches Staatstheater, Ettlinger Tor Einkaufszentrum, Konzerthaus, Schwarzwaldhalle, Vierordtbad, Zoologischer Stadtgarten

Marktplatz Rathaus und Evangelische Stadtkirche, Zugang zur Innenstadt mit Fußgängerzone, Marktplatz und Pyramide

Europaplatz Einkaufszentrum Post Galerie, Fußgängerzone Kaiserstraße, Erbprinzenstraße, Ludwigsplatz, Prinz-Max-Palais

Schlossbezirk (Waldhornstraße) Badisches Landesmuseum, Botanischer Garten, Bundesverfassungsgericht, KIT, Platz der Grundrechte, Staatliche Kunsthalle, Schloss Karlsruhe, Schlossgarten

Kreativpark Ost Messplatz Karlsruhe, Menschenrechtszentrum, Schloss Gottesaue, Substage, Tollhaus

Aussichtsplattform Turmberg Aussichtsplattform Turmbergterrasse, Spielplatz und Waldseilpark, Turmbergbahn

Karlsburg Durlach Durlacher Altstadt, Durlacher Schlossgarten mit Lapidarium, Marktplatz und Rathaus

Jeden Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag fährt der rote Doppeldecker durch Karlsruhe. Die Stadtrundfahrt dauert ungefähr zwei Stunden. Der Bus ist barrierefrei und somit rollstuhlgeeignet.