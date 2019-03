Passanten haben am Freitagmittag im Pfinz-Entlastungskanal bei Eggenstein-Leopoldshafen die Leiche eine 86-jährigen Mannes gefunden. Die Untersuchungen der Kriminalpolizei dauern noch an.

Gegen 13 Uhr am Freitagmittag haben Passanten im Pfinz-Entlastungskanal neben der B36 eine Leiche gefunden. Der Körper des 86 Jahre alten Mannes wurde anschließend durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Eggenstein-Leopoldshafen geborgen. Das teilt die Polizei in einer Pressemeldung am Nachmittag mit.

"In unmittelbarer Nähe des Fundortes stand ein dem verstorbenen Mann zuzuordnendes Elektromobil", schreibt die Polizei weiter. Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, die Todesursache ist noch unklar. Die kriminalpolizeilichen Untersuchungen dauern noch an.