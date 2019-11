vor 2 Stunden Karlsruhe Im Herzen der Stadt und nicht abseits am Bahnhof: Tourist-Information Karlsruhe zieht an den Marktplatz

Ein neues Zeitalter bricht für das Karlsruher Tourist-Information an. Nach über 40 Jahren am Hauptbahnhof zieht die Infostelle nun an den Marktplatz. Dort soll sie ab dem 26. November den Ansprüchen der heutigen Zeit im Bereich Digitalisierung gerecht werden. Das gibt Karlsruhe Tourismus GmbH (KTG) in einer Pressemitteilung bekannt.