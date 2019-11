Im Gemeinderat mehrheitlich beschlossen: Stadt Karlsruhe bietet an den Adventssamstagen kostenlosen ÖPNV an

Nichts kostet so viel Nerven, wie Stau in der Innenstadt. Der nimmt in der Adventszeit natürlich besonders zu. Aus diesem Grund will die Stadt Karlsruhe den Nahverkehr über die Adventssamstage freigeben.

Nachdem es bereits beim Stadtfest Mitte Oktober einen kostenlosen ÖPNV gab, berät der Gemeinderat in seiner Sitzung am morgigen Dienstag über gratis Bahnfahrten an den Adventssamstagen. "Aus Sicht des Karlsruher Verkehrsverbundes sowie der Verkehrsbetriebe, als auch der AVG sprechen keine organisatorischen und operative Gründe gegen eine Durchführung von Freifahrten an den Adventssamstagen", schreibt die Stadt Karlsruhe in ihrer Beschlussvorlage. Als Grundlage diente hierfür die Bewertung nach dem Stadtfest.

Etwa 568.000 Euro muss die Stadt für dieses Angebot aufbringen. Diese Summe beinhaltet die Fahrgeldausfälle für die Verkehrsbetriebe und die Mehrkosten durch zusätzliche Fahrten und Personal.

Trotz der Kosten, die Stadt Karlsruhe empfiehlt den Gemeinderäten, für den kostenlosen ÖPNV an den Adventssamstagen zu stimmen und das Geld für den Ausgleich an KVV, AVG und VBK bereitzustellen.

Eine erste Fraktion im Gemeinderat unterstützt das Angebot: Die CDU steht dem Beschluss offen gegenüber, wie sie in einer Pressemeldung mitteilen. "Der kostenfreie Nahverkehr an den Adventssamstagen ist eine wichtige Aktion, um langfristig für den Umstieg vom Auto in Bus und Bahn zu werben. Wer dieses Ziel erreichen will, muss investieren. So machen wir es auch bei der Kombilösung , die ein Erfolg werden wird", erklärt Fraktionsvorsitzender Tilmann Pfannkuch.

+++ Aktualisierung, 19. November +++

Knapp 15 Minuten dauerte es am heutigen Dienstag, dann stand das Ergebnis fest: Die Stadt Karlsruhe bietet an den vier Adventssamstagen einen kostenlosen Bus- und Bahnverkehr an. So soll der ÖPNV für den Weihnachtsbummel attraktiver gemacht werden.