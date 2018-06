16.06.2018 05:48 Karlsruhe Illegales Autorennen am Entenfang: Polizei sucht Zeugen

Am Freitag kam es zu einem illigalen Autorennen am Karlsruher Entenfang. Das Rennen führte über den Entenfang und die Kaiserallee bis in die Karlsruher Innenstadt, so die Polizei in einer Pressemitteilung.