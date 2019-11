Wir stellen ein - und vielleicht suchen wir genau Sie! Seien Sie Teil von etwas Besonderem: ka-news ist eine junge Firma, deren Entwicklung Sie aktiv mitgestalten können. "Geht nicht" gibt es bei uns genauso wenig wie "das haben wir schon immer so gemacht". Wir sind stolz auf unsere kurzen Entscheidungswege und auf unser sympathisches und hoch motiviertes Team. Spaß an der Arbeit ist ebenso wichtig wie das gute Gefühl, gemeinsam Großes zu erreichen. Zusammenfassend könnte man sagen: Wir bei ka-news möchten, dass Sie morgens gerne zur Arbeit kommen.

Seit bald 20 Jahren ist ka-news erfolgreich: Gestartet am 1. Februar 2000 als erste reine Online-Zeitung Deutschlands hat sich die ka-news GmbH inzwischen zu einem facettenreichen und schnell wachsendem Medienunternehmen entwickelt. Wir möchten weiter wachsen - und dafür brauchen wir ihre Hilfe. Wir suchen ...

... Online-Redakteur/in:

Sie sind gerne mittendrin im Geschehen? Die Karlsruher Kombilösung ist für sie mehr als zwei Tunnel unter der Karlsruher Innenstadt, der Karlsruher SC mehr als ein Sportclub und Lokalpolitik mehr als die Rathausfassade - dann sind Sie bei uns richtig! Begleiten Sie Themen multimedial - und aus neuen Blickwinkeln.

Wenn das Handy ihr treuester Begleiter ist, Sie im Newsfeed von Facebook, Instagram und Twitter zu Hause sind und gerne im kleinen Team eigenverantwortlich arbeiten, dann sind Sie bei uns in der Online-Redaktion richtig!

Ein ständig volles Postfach macht Ihnen keine Angst, denn Sie behalten auch in stressigen Situationen den Überblick und einen kühlen Kopf. Sie haben Spaß daran, Themen zu priorisieren, selbst Inhalte zu erstellen, aber auch freie Mitarbeiter und Fotografen zu koordinieren.

Wir sind an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert. Regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten sind daher für uns ebenso selbstverständlich wie eine unbefristete Festanstellung.

... Volontär/in:

Mittendrin statt nur dabei: Als Volontär/in sind Sie bei uns von Anfang an in den redaktionellen Arbeitsalltag eingebunden. Sie recherchieren und schreiben Artikel, betreuen unsere Social-Media-Kanäle, gehen zu Pressekonferenzen und bringen eigene Themenvorschläge ein - immer unterstützt von unseren Redakteuren.

Zusätzlich sind Sie an der Produktion des regelmäßig erscheinenden Printmagazins "ka-insight" beteiligt und lernen mit uns gemeinsam die neusten Online-Tools kennen. Während des 18-monatigen Volontariats nehmen Sie außerdem regelmäßig an Schulungen sowie an den Ausbildungstagen beim SÜDKURIER-Medienhaus in Konstanz teil. Wir sind sicher: Wer bei uns volontiert, weiß hinterher nicht nur, wie guter Journalismus funktioniert, sondern ist Onliner durch und durch!