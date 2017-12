vor 4 Stunden Karslruhe IS-Anschlag auf Eiszeit geplant? Festnahme und Durchsuchung in Karlsruhe

Spezialkräfte der Polizei haben in Karlsruhe einen Mann festgenommen, der die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) unterstützt und in der Stadt einen Anschlag geplant haben soll. Der 29-jährige Dasbar W. sei dringend verdächtig, eine schwere staatsgefährdete Straftat vorbereitet zu haben, teilte der Generalbundesanwalt am Mittwoch mit.