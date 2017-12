Hoher Sachschaden: Küchenbrand in Stutensee sorgt für Feuerwehr-Großaufgebot

Ein Küchenvollbrand in Stutensee-Blankenloch sorgte am Samstag gegen 13.30 Uhr für ein Großaufgebot der Feuerwehr Stutensee. Der Sachschaden liegt, laut Polizei, bei 100.000 Euro.

Am Samstag gegen 13.30 Uhr kam es zu einem Vollbrand einer Küche in einem Wohnhaus im Kornblumenweg in Stutensee-Blankenloch. Laut Angaben von Klaus-Dieter Süß, Kommandant der Feuerwehr Stutensee, schlugen bereits beim Eintreffen der Feuerwehr Flammen aus mehreren Fenstern des Gebäudes.

Eine Person wurde, so Süß, durch den Brand verletzt. Alle Abteilungen der Feuerwehr Stutensee waren im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich, laut Angaben der Polizei, auf 100.000 Euro.