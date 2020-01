Die Zahl elf und die närrische Zeit sind untrennbar miteinander verbunden. Und sogar vier Mal elf Jahre haben sich fünf Mitglieder dreier Karlsruher Fastnachtsvereine schon für die fünfte Jahreszeit engagiert. Das wurde nun belohnt: Mit der Verleihung des "Goldenen Löwen mit Brillanten", der höchsten Auszeichnung der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine.

Wer nach Verleihung des Goldenen Löwen weitere 22 Jahre karnevalistisch aktiv bleibt, bekommt - wie jüngst wieder einmal in Speyer, am Sitz der Vereinigung, zelebriert - die Auszeichnung des Goldenen Löwen mit Brillanten. Die Geehrten sind in diesem Jahr Rüdiger Gros und Klaus Joos von der Sängervereinigung Karlsruhe-Knielingen, an deren Vorsitzenden Marco Haller ein Glückwunschschreiben erging.

Ebenso an die Vorsitzenden Siegfried Scheurer (1. KG Daxlanden), um ihn selbst sowie Marian Kurz zu würdigen, und Wolfgang Marschall vom Knielinger GV Frohsinn, dessen Mitglied Elke Marschall auch seit 44 Jahren für die Fastnacht wirkt.

Zu der Auszeichnung gratulierte auch Oberbürgermeister Frank Mentrup: "Es ist schön, dass das älteste Brauchtum auch in Karlsruhe aktiv, bunt und nachhaltig gelebt wird", so das Stadtoberhaupt.

